В горах Кубани выше 2,5 тыс. м объявлено предупреждение по сходу лавин

На Кубани в горах выше 2,5 тыс. м в апреле существует опасность схода лавин.

Сотрудники МЧС рекомендуют туристам перед походом обязательно сообщать маршрут спасателям. В горах — внимательно следить за погодой. Стоит избегать склонов крутизной более 30° — именно с них чаще всего сходят лавины.

Если снежная масса все же настигла, нужно двигаться к краю потока — там его скорость ниже. Когда лавина остановилась, необходимо руками и ногами расчистить вокруг как можно больше пространства, пока снег не успел слежаться, и ждать помощи.

Также синоптики прогнозируют заморозки до -3 °C ночью по краю. Специалисты советуют жителям защитить всходы пленкой или соломой, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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