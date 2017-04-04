В горах Кубани выше 2,5 тыс. м объявлено предупреждение по сходу лавин

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40d5ed0366f7d10bfea7150e25bf9906 В горах Кубани выше 2,5 тыс. м объявлено предупреждение по сходу лавин

На Кубани в горах выше 2,5 тыс. м в апреле существует опасность схода лавин.

Сотрудники МЧС рекомендуют туристам перед походом обязательно сообщать маршрут спасателям. В горах — внимательно следить за погодой. Стоит избегать склонов крутизной более 30° — именно с них чаще всего сходят лавины.

Если снежная масса все же настигла, нужно двигаться к краю потока — там его скорость ниже. Когда лавина остановилась, необходимо руками и ногами расчистить вокруг как можно больше пространства, пока снег не успел слежаться, и ждать помощи. 

Также синоптики прогнозируют заморозки до -3 °C ночью по краю. Специалисты советуют жителям защитить всходы пленкой или соломой, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24». 

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