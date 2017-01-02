В горах на Кубани продлили предупреждение по лавиноопасности

МЧС 2 января продлило предупреждение об опасности схода лавин в горах Краснодарского края.

По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, лавиноопасно в горах выше 1000 м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сотрудники ведомства проводят комплекс противолавинных мероприятий. На лавиноопасных участках, в том числе на территории горнолыжных комплексов организован мониторинг ситуации с проведением предупредительного спуска лавин.

В 2016 году в горных районах Кубани сошло 732 лавины, из них 136 самопроизвольно и 596 – принудительно.

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