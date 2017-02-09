В горах Сочи начались регулярные полеты на парапланах

В Красной Поляне в феврале начались полеты на парапланах. Для туристов разработали два варианта маршрутов с разными перепадами высот и продолжительностью.

По первой программе полет продлится 15-20 минут. Стартовые площадки находятся на высотах от 2,1 тыс. до 2, 4 тыс. м с приземлением на высоте 960 м. Аэроплан движется вдоль склонов и отрогов массива Аибга с прекрасными видами на водопады и горнолыжные трассы.

Полет по второму маршруту длится более 25 минут, перепад высот составляет до 1,8 тыс. м. Стартовые площадки находятся на высоте 2,4 м с приземлением в долине реки Мзымта на 540 м. Маршрут пролегает рядом с горными цирками и открывается вид на поселок Красная Поляна.

Полеты проходят в тандеме с инструктором. С места приземления группа возвращается на канатную дорогу на машине, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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