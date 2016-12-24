В горах Сочи официально открыли сезон зимнего отдыха

В горах Сочи 24 декабря официально стартовал сезон зимнего отдыха. Об этом заявил заместитель главы курорта Олег Ясюк.

«В этом году Сочи уже принял более 5 млн человек. И мы ждем 600 тыс. туристов только на зимние каникулы, мы готовы всех принять и будем им рады», — сказал вице-мэр на церемонии открытия сезона на курорте «Роза Хутор».

Бургомистром курорта на сезон 2016-2017 выбрали гимнастку Светлану Хоркину. Она сменила на посту прежнего главу зимнего сезона — диджея Smash.

«Я очень счастлива стать традицией этого курорта. Поверьте, мы с вами проведем шикарные каникулы и хорошее время», — сказала спортсменка.

Трассы для туристов открыли все три сочинских горных курорта: «Горки Город», «Роза Хутор» и «Газпром», сообщает ТАСС.

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