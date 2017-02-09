В горах Сочи при столкновении со сноубордистом погиб лыжник

В Сочи 8 февраля на трассе столкнулись лыжник и сноубордист. Один из туристов погиб, второго госпитализировали.

По предварительным данным, утром в секторе Малая Сковородка в районе Мужского спуска при катании на горнолыжной трассе столкнулись двое мужчин. В результате 39-летний лыжник из Мурманска от полученных травм скончался на месте. Второй, сноубордист, 29-летний житель Самары — с различными травмами был доставлен в больницу, сообщили интернет-порталу Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По факту провдится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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