В горах Сочи со склона спустились 1,2 тыс. человек в купальниках

В Сочи 1 апреля установили новый рекорд по количеству людей, одновременно спустившихся со склона в купальниках.

Всего спустились около 1,2 тыс. лыжников и сноубордистов, которые являются участниками высокогорного фестиваля BoogelWoogel.

«По нашему ощущению, рекорд установлен, но окончательно это станет известно через несколько месяцев, когда представители Книги рекордов Гиннесса проведут необходимые подсчеты», — сказала пресс-секретарь фестиваля Татьяна Архипова.

Она добавила, что участники фестиваля планируют поставить еще один рекорд. Во время концерта зрители, выстроившиеся перед сценой, одновременно поднимут вверх смартфоны с установленным на них мобильным приложением карнавала.

По словам Архиповой, возможно, это будет самая большая в мире светомузыка с использованием мобильного приложения, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», карнавал BoogelWoogel проходит на курорте «Роза Хутор» с 30 марта по 2 апреля. Во время него организаторы планируют установить несколько рекордов Гиннесса по массовому спуску с горы в купальниках.

В прошлом году на курорте «Роза Хутор» лыжники установили рекорд по спуску в купальных костюмах. Тогда в пуске приняли участие более 1 тыс. человек.

Фоторепортаж с прошлогоднего фестиваля BoogelWoogel смотрите здесь.

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