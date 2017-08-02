В горах Адыгеи двое туристов ушли в сторону водопада и заблудились

Спасатели начали искать потерявшихся 1 августа в 16:30.

По предварительным данным, 51-летняя женщина и 59-летний мужчина вышли с турбазы «Пихтовый бор» в сторону водопада Университетский.

В дежурной смене поисково-спасательного отряда сообщили, что граждане позвонили с просьбой найти их в лесу. Сотрудники МЧС, выехавшие к месту поиска, вечером 1 августа обследовали районы Камышовой и Геймоновой полян. Периодически подавали звуковые автомобильные и световые сигналы с помощью ракетниц.

Начальник Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России Дмитрий Голубев сообщил, что спасатели поддерживают с туристами телефонную связь. Мужчина и женщина следуют рекомендациям. Спасатели сужают круг поиска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Адыгея.

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