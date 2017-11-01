В горах Адыгеи около Богатырских полян пропал 58-летний житель Кубани

Спасатели Адыгейского поисково-спасательного отряда ищут его с 31 октября.

Поисковая операция началась накануне днем в 10:30. Известно, что пропавший — 58-летний житель Туапсе. Родственники мужчины рассказали, что он находился на Богатырских полянах в районе станицы Севастопольской Майкопского района. По их словам, мужчина вышел из балагана и пропал.

На местности работают шесть спасателей, 1 ноября поиски продолжились. Их осложняет труднодоступность района, накануне в горах выпал снег. До сих пор осадки в районе поисковой операции не прекратились, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Адыгея.

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