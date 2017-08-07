В горах Адыгеи спасатели эвакуировали детей из-за плохого самочувствия

Медики обследовали детей. Кишечной инфекции не выявлено.

«Руководитель тургруппы из Санкт-Петербурга, которая базировалась у подножия горы Оштен, 6 августа попросил помочь детям, почувствовавшим недомогание. После чего спасатели в срочном порядке транспортировали членов тургруппы — 12 детей совершавших поход в сопровождении четырех взрослых — на базу поисково-спасательного поста «Лагонаки»», — сообщил начальник Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России Дмитрий Голубев.

На месте их ожидали бригады скорой помощи. Специалисты провели медицинское обследование детей. Кишечно-желудочной инфекции у несовершеннолетних участников группы не выявлено.

Туристы планируют продолжить поход по маршруту, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Адыгее.

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