В горах Адыгеи заблудился турист из Краснодарского края

Пропавшего с 5 сентября ищут сотрудники Адыгейского поисково-спасательного отряда.

В дежурную смену ПСП Лагонаки 5 сентября в 18:10 позвонил гражданин с просьбой найти его брата, который пропал в лесу. Заблудившийся турист — житель Краснодарского края 1980 года рождения. Телефон пропавшего не отвечает.

Спасатели выехали в район поиска. Используя альпинистское снаряжение, они обследовали труднодоступные места, обрывы у обочины дороги, осмотрели скалистый склон под обрывом. Поиск результатов не дал. В связи с наступлением ночи поисковые работы были отложены на утро, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Адыгея.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник