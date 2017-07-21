В горах Карачаево-Черкесии нашли заблудившегося туриста из станицы Динской

Спасатели обнаружили его на одной из троп в районе перевала Софийское седло.

Турист из станицы Динской 18 июля отправился из поселка Архыз вверх по течению в районе Софийских водопадов и не вернулся.

К его поискам привлекли семь спасателей и одну машину. Потерявшегося удалось найти 20 июля около 19:40. Участники поисковой операции доставили туриста к его группе. Жизни мужчины нечего не угрожает. Помощь врачей не потребовалась, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике.

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