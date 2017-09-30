В горах Кавказского заповедника из-за изменения климата поднялась граница леса

Климат Кавказа чувствителен к глобальным подвижкам из-за расположения на границе умеренной и субтропической зон, умеренно влажного Европейского и сухого Азиатского регионов.

В связи с проблемой глобального изменения климата в последние годы возросло внимание экологов к вопросу смещения в горах границ распространения растений.

Специалисты Кавказского заповедника провели исследования, объектом которых стали альпийские луга Лагонакского нагорья и наиболее распространенные в регионе виды деревьев. Изменения изучали путем сопоставления описаний состава и структуры сообществ и анализа возраста.

Ученые установили, что на ряде горных массивов наблюдается подъем верхней границы леса. В частности, на горе Абаго в бассейне реки Белой на склонах разных экспозиций выявили небольшое смещение вверх верхней границы леса, сформированной березой Литвинова, — на 5-15 м по склону.

Помимо этого, были выявлены признаки повышения на 15-75 м над уровнем моря верхней границы широколиственных деревьев: клена, явора и ильма шершавого. Однако эта тенденция не является повсеместной и на некоторых горных массивах граница распространения остается стабильной.

По данным анализа многолетних данных, полученных на метеостанциях заповедника «Джуга» и «Лаура», за последние 20 лет на разных высотах северного и южного макросклонов Западного Кавказа наблюдалось повышение средней годовой температуры, сопровождаемое ростом количества осадков. Гляциологи считают, что это привело к увеличению мощности снежного покрова и учащению схода лавин, но при этом к сокращению длительности залегания снега и отступлению большинства ледников.

Если изменения климата продолжатся в этом направлении, то в ближайшие десятилетия можно ожидать подъема верхней границы леса примерно на 200-300 м и сокращения площади безлесного высокогорья примерно на 50-60%, сообщает пресс-служба Кавказского заповедника.

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