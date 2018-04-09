В горах Краснодарского края летом ожидается маловодье

Это объясняется тем, что запасы снега в горных районах Адыгеи и Кубани ниже среднемноголетних значений на 10-20%.

Руководитель Гидрометцентра Адыгеи Александр Митров отметил, что летом жители Майкопа и Майкопского района будут ощущать недостаток воды. Он пояснил, что снегозапас в горной части бассейна реки Кубань ниже среднемноголетней нормы. На высоте 1,4-1,5 тыс. м его запасы составляют 80% от нормы, выше — от 1,5 тыс. до 1,8 тыс. м — около 90% от средних многолетних значений.

Митров отметил, что малый запас снега приведет к маловодью на реках в летние месяцы, особенно в августе. Однако если снеготаяние совпадет с сильными дождями в мае-июне, возможны подъемы до неблагоприятных и даже опасных отметок. Это приведет к паводкам.

Специалисты метеослужбы сделали выводы о запасах снега на основании результатов экспедиции в горы Адыгеи и Краснодарского края. Недостаток снега объясняется превышением температуры воздуха в отдельные дни и недели зимы — устойчивых морозов не было, сообщает ТАСС.

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