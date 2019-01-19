Подразделения специального назначения тактической совместно с армейской авиацией Южного военного округа провели тактико-специальное учение по действиям в тылу условного противника.
С помощью парашютов спецназовцы десантировались в горной местности. Их прикрывали огнем два ударных вертолета Ми-35М. Затем военнослужащие провели разведку военных объектов условного противника. Они должны были найти замаскированные командные пункты, радиостанции и узлы связи, скопления техники и склады с боеприпасами.
Также разведчикам совершенствовали навыки скрытого перемещения на местности, обустройства долговременных постов наблюдения и выживания в отрыве от главных сил.
Спецназовцы отработали боевое применение современного оружия и технических средств разведки, в том числе новейших оптико-электронных комплексов наблюдения «Ирония».
В учениях приняли участие более 150 военнослужащих, боевые вертолеты и бронеавтомобили «Рысь» и «Тигр», сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту