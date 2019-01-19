Подразделения специального назначения тактической совместно с армейской авиацией Южного военного округа провели тактико-специальное учение по действиям в тылу условного противника.

С помощью парашютов спецназовцы десантировались в горной местности. Их прикрывали огнем два ударных вертолета Ми-35М. Затем военнослужащие провели разведку военных объектов условного противника. Они должны были найти замаскированные командные пункты, радиостанции и узлы связи, скопления техники и склады с боеприпасами.

Также разведчикам совершенствовали навыки скрытого перемещения на местности, обустройства долговременных постов наблюдения и выживания в отрыве от главных сил.

Спецназовцы отработали боевое применение современного оружия и технических средств разведки, в том числе новейших оптико-электронных комплексов наблюдения «Ирония».

В учениях приняли участие более 150 военнослужащих, боевые вертолеты и бронеавтомобили «Рысь» и «Тигр», сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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