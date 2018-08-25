В горах Северной Осетии 22 спасателя продолжают работы по транспортировке кубанских альпинистов

Работы на горе Галдор в Ирафском районе Северной Осетии, где в августе пропали альпинисты из Краснодара, продолжаются.

Подойти к месту нахождения группы спасателям мешает камнепад. В связи с этим проводится мониторинг. При первой же возможности начнутся работы по транспортировке.

На месте работают спасатели сборной группы Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, в составе которой специалисты СКРПСО, а также спасатели из Северной Осетии, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Ставропольского края и Кабардино-Балкарии. Всего 22 человека и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия — Алания.

Родственники альпинистов сообщили интернет-порталу «Кубань 24» о том, что спасатели еще не обнаружили тела. Однако эту информацию опровергли в Северо-Кавказском региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Информация уточняется.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», три участника сборов федерации альпинизма Краснодарского края, которые проходят в альплагере «Комы-арт», 20 августа совершали восхождение на гору Галдор (4 тыс. 238 м над уровнем моря). В установленное время на связь они не вышли, сигналов бедствия не подавали. В Северо-Осетинском поисково-спасательном отряде МЧС России зарегистрированы не были.

Руководитель сборов организовал самостоятельные поиски, но результатов они не дали. После этого он обратился за помощью в Северо-Осетинский поисково-спасательный отряд МЧС России. К поиску 21 августа привлекли авиацию МЧС России. Был произведен облет местности и визуальный осмотр возможных мест нахождения группы. Он завершился без результатов — альпинистов не обнаружили.

Накануне в Ирафский район выдвинулась группа из пяти спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России. На помощь североосетинским спасателям 22 августа прибыла сборная группа Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Поиски возобновили 24 августа.

Тела погибших обнаружили 24 августа в юго-западном кулуаре между маршрутами 4Б, по которому совершалось восхождение, и 4А, по которому должен был совершаться спуск, в паре веревок до ледника. По словам спасателей, по кулуару постоянно летят камни, что значительно затрудняет подступ к телам.

Утром 25 августа в горы Северной Осетии спасатели подняли вертолет для эвакуации тел кубанских альпинистов. По словам заместителя начальника Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Андрея Худякова, операцию по эвакуации тел усложняют неблагоприятные погодные условия и сложный горный рельеф: в зоне поиска сильный камнепад, ветер. Он отметил, что участок, на котором находятся, предположительно, тела альпинистов, определен. Спасатели рассчитывают пути, которыми будет произведена эвакуация погибших.

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