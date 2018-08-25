В горах Северной Осетии 26 августа спасатели продолжат операцию по эвакуации кубанских альпинистов

Вылет вертолета МЧС в район горы Галдор в Ирафском районе запланирован на 6:00.

«Сегодня весь день в зоне поиска работал вертолет, пока поднять группу альпинистов не получается. Завтра в 6:00 туда снова вылетит вертолет со спасателями. Визуально район поисково-спасательной операции определен. Мы видим с воздуха то место, где находятся альпинисты. До тех, пор их не поднимут на борт и не доставят в безопасное место, говорить о причинах и обстоятельствах случившегося рано», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» заместитель начальника Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Андрей Худяков.

Информация уточняется.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», три участника сборов федерации альпинизма Краснодарского края, которые проходят в альплагере «Комы-арт», 20 августа совершали восхождение на гору Галдор (4 тыс. 238 м над уровнем моря). В установленное время на связь они не вышли, сигналов бедствия не подавали. В Северо-Осетинском поисково-спасательном отряде МЧС России зарегистрированы не были.

Руководитель сборов организовал самостоятельные поиски, но результатов они не дали. После этого он обратился за помощью в Северо-Осетинский поисково-спасательный отряд МЧС России. К поиску 21 августа привлекли авиацию МЧС России. Был произведен облет местности и визуальный осмотр возможных мест нахождения группы. Он завершился без результатов — альпинистов не обнаружили.

Накануне в Ирафский район выдвинулась группа из пяти спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России. На помощь североосетинским спасателям 22 августа прибыла сборная группа Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Поиски возобновили 24 августа.

Тела погибших обнаружили 24 августа в юго-западном кулуаре между маршрутами 4Б, по которому совершалось восхождение, и 4А, по которому должен был совершаться спуск, в паре веревок до ледника. По словам спасателей, по кулуару постоянно летят камни, что значительно затрудняет подступ к телам.

Утром 25 августа в горы Северной Осетии спасатели подняли вертолет для эвакуации тел кубанских альпинистов. По словам заместителя начальника Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Андрея Худякова, операцию по эвакуации тел усложняют неблагоприятные погодные условия и сложный горный рельеф: в зоне поиска сильный камнепад, ветер. Он отметил, что участок, на котором находятся, предположительно, тела альпинистов, определен. Спасатели рассчитывают пути, которыми будет произведена эвакуация погибших.

На месте работают спасатели сборной группы Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, в составе которой специалисты СКРПСО, а также спасатели из Северной Осетии, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Ставропольского края и Кабардино-Балкарии. Всего 22 человека и пять единиц техники.

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