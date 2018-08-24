В горах Северной Осетии нашли тела трех альпинистов из Краснодарского края

Альпинисты совершали восхождение на гору Галдор в Ирафском районе Северной Осетии. Они пропали 20 августа.

Тела погибших обнаружили в юго-западном кулуаре между маршрутами 4Б, по которому совершалось восхождение, и 4А, по которому должен был совершаться спуск, в паре веревок до ледника.

По словам спасателей, по кулуару постоянно летят камни, что значительно затрудняет подступ к телам. Сейчас решается вопрос их эвакуации, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия — Алания.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», три участника сборов федерации альпинизма Краснодарского края, которые проходят в альплагере «Комы-арт», 20 августа совершали восхождение на гору Галдор (4 тыс. 238 м над уровнем моря). В установленное время на связь они не вышли, сигналов бедствия не подавали. В Северо-Осетинском поисково-спасательном отряде МЧС России зарегистрированы не были.

Руководитель сборов организовал самостоятельные поиски, но результатов они не дали. После этого он обратился за помощью в Северо-Осетинский поисково-спасательный отряд МЧС России. К поиску 21 августа привлекли авиацию МЧС России. Был произведен облет местности и визуальный осмотр возможных мест нахождения группы. Он завершился без результатов — альпинистов не обнаружили.

Накануне в Ирафский район выдвинулась группа из пяти спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России. На помощь североосетинским спасателям 22 августа прибыла сборная группа Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Поиски возобновили 24 августа.

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