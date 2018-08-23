В горах Северной Осетии пропали альпинисты из Краснодарского края

Это произошло в августе в Ирафском районе Северной Осетии. Поиски продолжаются уже несколько дней.

По информации МЧС, три участника сборов федерации альпинизма Краснодарского края, которые в настоящее время проходят в альплагере «Комы-арт», совершали восхождение на гору Галдор (4 тыс. 238 м над уровнем моря). В установленное время на связь они не вышли, сигналов бедствия не подавали. В Северо-Осетинском поисково-спасательном отряде МЧС России зарегистрированы не были.

Руководитель сборов организовал самостоятельные поиски, но результатов они не дали. После этого он обратился за помощью в Северо-Осетинский поисково-спасательный отряд МЧС России.

К поиску 21 августа привлекли авиацию МЧС России. Был произведен облет местности и визуальный осмотр возможных мест нахождения группы. Он завершился без результатов — альпинистов не обнаружили.

Накануне в Ирафский район выдвинулась группа из пяти спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России. На помощь североосетинским спасателям 22 августа прибыла сборная группа Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, в составе которой специалисты СКРПСО, а также спасатели из Дагестана, Карачаево-Черкессии и Ставропольского края.

Поисковые работы ведутся с северной стороны горы Галдор. В них задействованы спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Общая группировка сил и средств в настоящее время составляет 22 человека и пять единиц техники.

По словам спасателей, если позволят погодные условия, в работах вновь будет задействована авиация МЧС России, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия — Алания.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

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