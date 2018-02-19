В горах Сочи более 1 тыс. человек спустятся на лыжах в купальниках

С 28 марта по 1 апреля на горнолыжном курорте «Роза Хутор» пройдет карнавал BoogelWoogel.

Планируется, что 30 марта состоится спуск в карнавальных костюмах, а 31 марта организаторы заявили о намерении побить рекорд Гиннесса по спуску в купальниках. Для рекорда необходимо, чтобы с горы одновременно спустились не менее 1 тыс. 58 райдеров. Участники должны быть одеты в купальный костюм, носки, очки, ботинки, лыжи или сноуборд. На месте старта организуют передвижной гардероб, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» организаторы фестиваля.

Музыкальное оформление создаст горнолыжный оркестр. В этом году на карнавале появятся новые зоны командных игр. Это кикер, цилиндрический теннис, бампербол, шахбокс, объединяющий шахматы и бокс, а также боссабол — волейбол на батуте.

Запланированы stand up шоу и квартирники. А 29 марта состоится концерт американской певицы LP (Лауры Перголицци). В программе — фестиваль красок, прыжки на лыжах и сноубордах в бассейн с водой, танцевальные баттлы, конкурс красоты.

Фоторепортаж с фестиваля BoogelWoogel в 2017 году смотрите здесь.

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