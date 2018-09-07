В горах Сочи часть канатных дорог закроют на регламентные работы

На курорте стартовала подготовка к зимнему сезону.

На склоне «Лаура» с 17 сентября до 25 декабря прекратит работу канатная дорога А3, пролегающая по маршруту «Альпика» — приют «Пихтовый» — «Альпика». В этот период туристы не смогут посетить обзорный тур «Панорама Красной Поляны». До горного приюта «Пихтовый» можно подняться на канатных дорогах А или А1.

С 1 октября до 1 декабря приостановят работу канатных дорог Н и А2. С 15 октября до начала зимнего сезона на склоне «Альпика» прекратят движение кабинки по канатной дороге Аибга К1-5. В этот период будут временно недоступны обзорные туры на склон «Альпика», сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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