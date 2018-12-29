«Горки Город» 4 января отметит свой пятый день рождения.

Вести торжественное мероприятие будет шоумен Сергей Сгибнев — официальный ведущий ФК «Краснодар». Хедлайнером концерта будет шоу-группа «Музыкальный квартал».

Планируется, что на высоте +960 м над уровнем моря из ледяной глыбы будет высечена ледовая фигура в виде логотипа курорта. Завершится юбилей светодиодным и пиротехническим шоу, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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