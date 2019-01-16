Это произошло 15 январь в 19:05 на технологической дороге Роза-Хутор — кордон Пслух между тоннелями № 1 и № 2.
Ширина снежной массы составила 7 м, высота 1,5 м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Снег заблокировал три автомобиля, в которых находились 14 человек, из них один ребенок.
К 20:00 всех пострадавших вывели и направили в поселок Красную Поляну.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 15 и 16 января МЧС распространило экстренное предупреждение о непогоде на территории Краснодарского края, а также о лавиноопасности в горах.
В Сочи 5 января на горнолыжную трассу на высоте 2 тыс. 300 метров сошла лавина, погибли два человека.
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