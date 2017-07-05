В горах Сочи начали работу экомаршруты для туристов

Пешие прогулки доступны на курорте «Горки Город».

В зоне «Цирк-2» и в чаше водопада Поликаря снег будет лежать до конца июля. Остальные склоны уже освободились от снежного покрова. Подготовка троп для экомаршрутов завершена.

Маршруты пролегают в горах на высоте от 960 до 2,2 тыс. м над уровнем моря. Тропы проходят через реликтовый лес, альпийские луга, где растет рододендрон, водопады Медвежий и Поликаря. Опробовать маршруты можно будет в течение всего лета и в бархатный сезон — до начала октября.

Для подъема на курорт необходимо приобрести экскурсионный билет до определеннной отметки. Посещение экомаршрутов бесплатное, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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