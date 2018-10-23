В горах Сочи откроется Музей археологии

Торжественное открытие пройдет 29 октября в 11:00 на главной площади курорта «Роза Хутор».

В основе собрания музея — исторические материалы, полученные во время археологических раскопок в районе строительства олимпийских объектов на территории курорта в 2010-2014 годах. Это более 40 артефактов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе курорта.

Экспозиция начинается c истории образования Кавказских гор и последовательно повествует обо всех периодах. Традиционные выставочные приемы в музее дополнены интерактивными технологиями. Среди таких экспонатов важное место занимают восстановленные при помощи дополненной реальности в первоначальном историческом виде артефакты.

В музее будут работать три интерактивных игровых стенда: животные каменного века, средневековая усадьба и мега-книга барона Торнау. Посетители смогут через телефон или планшет рассмотреть древние пиктограммы с изображением животных, которые дополнены пояснительными текстами, а также увидят сцены быта жителей Кавказа.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник