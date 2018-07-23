В горах Сочи открыли палаточный лагерь

На курорте «Горки Город», в горноклиматической зоне «Цирк-2», появился оборудованный палаточный лагерь СAMP 2050.

Он расположен на отметке 2050 м. Это благоустроенная территория, на ней находится 15 палаток, центральный шатер с кухней, зоны для отдыха и развлечений.

Организаторы уже принимают первых гостей и планируют активный отдых для туристов — начиная с ежедневной утренней йоги с инструктором и заканчивая ночным наблюдением за звездами в телескоп, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник