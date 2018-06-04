В горах Сочи открылся фестиваль детского творчества «Поколение Next»

На открытии праздника на курорте «Роза Хутор» 3 июня прошел традиционный парад-карнавал.

В фестивале примут участие около 3 тыс. юных певцов, танцоров и музыкантов из России, Италии, Белоруссии, Молдавии, Латвии, Литвы, Казахстана, Израиля. Конкурсантов ждут мастер-классы со звездами: IOWA, Алсу, Иван Чебанов, группы «Нервы», InvOis, Teen Sawyer.

Жюри возглавит генеральный директор телеканала «Муз-ТВ» Арман Давлетьяров. Призовой фонд фестиваля в этом году впервые составит 1 млн рублей.

Конкурс продлится до 10 июня. Завершит праздник гала-концерт с участием лауреатов и гостей фестиваля, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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