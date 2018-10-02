В горах Сочи открылся новый экомаршрут

Теперь туристы могут посетить водопад Золотой в природном парке Менделиха.

Высота водопада — около 77 м. В новый маршрут также добавили три водопада — Мишкин грот, Айя и Снежное русло.

Парк водопадов Менделиха расположен на южном склоне хребта Аибга, в русле одноименной реки. Он начинается от нижней станции канатной дороги «Эдельвейс». Далее проложены специальные тропы, в том числе к основанию водопадов, оборудованы смотровые площадки с перилами и площадками для фото, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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