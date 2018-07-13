В горах Сочи отметят День крещения Руси

Праздничная программа «День ангелов» стартует 28 июля в 10:00 на курорте Красной Поляны.

Гости праздника смогут принять участие в конкурсах и флешмобах, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

На фестивале выступят творческие коллектив, будут работать тематические фотозоны с профессиональным фотографом и художником-шаржистом.

Активных участников конкурсов, а также всех, кто оденется по дресс-коду — в белых или светлых тонах — наградят сертификатами на развлекательные услуги, экскурсионные подъемы на канатных дорогах, а также бесплатные фотосессии для всей семьи.

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