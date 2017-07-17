В горах Сочи покажут «сНежное шоу Славы Полунина»

Спектакль можно посмотреть с 26 по 30 июля на курорте «Роза Хутор».

Артист Вячеслав Полунин в своих номерах сочетает в себе пантомиму, милые и наивные образы, а также фирменный грим. С 90-х годов артист живет и работает за границей. Он является лауреатом премий Великобритании и Испании. Полунин — организатор фестиваля уличных театров «Караван мира», а также художественный руководитель санкт-петербургского государственного цирка на Фонтанке, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» организаторы.

Одно из самых важных достижений Славы Полунина — его «SnowShow» или «сНежное шоу». Игра с заглавными буквами настраивает зрителей на тему представления — оно не столько о снеге, сколько о нежности. Помимо игры артистов, шоу привлекает своими спецэффектами. Это дождь из мыльных пузырей, снег, производящий полное впечатление настоящего, танцующий реквизит. Гости, сидящие в партере, могут быть вовлечены в представление — затянуты огромной паутиной или облиты водой.

Шоу можно посмотреть в «Роза Холл». Начало в 19:30.

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