В горах Сочи построят 250 км горнолыжных трасс

Новые трассы на курорте «Роза Хутор» оборудуют в ближайшие 5-7 лет.

«В этом году открыты новые трассы. В прошлом году у нас было 94 км трассы, в этом —102 км. Мы каждый год развиваемся, задача у курорта— построить 250 км трассы в ближайшие 5-7 лет», — рассказала на туристическом форуме KAZAN TOURISM FORUM 2017 директор по маркетингу и продажам курорта «Роза Хутор» Ольга Филипенкова.

Также она рассказала, что курорт уже начал подготовку к открытию горнолыжного сезона 2017/18. Официальное открытие запланировано на 23 декабря. Трассы начнут работу раньше — 15 или 16 декабря, сообщает ТАСС.

«Все будет зависеть от погоды, чтобы гости могли приезжать, кататься, пробовать трассы. 23 декабря будет большой праздник, выборы бургомистра, каждый год выбираем бургомистра курорта», — добавила Филипенкова.

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