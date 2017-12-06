В горах Сочи построят этнопарк из снега

Открытие парка «Иглу Отель» состоится 28 декабря.

Этнопарк построят на территории горно-туристического центра ПАО «Газпром». На его территории будут располагаться эскимосские дома-иглу диаметром до 6 м. Единственным строительным материалом для домов станет снег.

В большом иглу оборудуют холл, бар со стойкой и номера для проживания. В каждом домике будет утепленное снежное основание, покрытое натуральными шкурами. Даже если снаружи температура опустится до -20 °С, в иглу будет тепло.

Своды отеля украсят снежными барельефами с изображением мифических героев легенд и эпосов севера, а территорию этнопарка — вырезанными из цельных стволов деревьев тотемами-хантаи.

Здесь же будет размещена резиденция Деда Мороза. Ее выполнят в стиле северных коренных народов с применением снега и дерева. В комплекс войдет детский снежный городок, состоящий из нескольких маленьких снежных домиков, соединенных тоннелями и горкой, а также миниатюрный парк «Волшебный лес» со снежными дикими животными и лесными чудищами.

Гостям этнопарка предложат походы по Кавказскому биосферному заповеднику в снегоступах и на лыжах, фрирайд на склонах близлежащих гор, посещение обучающих курсов по организации ски-тура и лавинной безопасности, сообщает пресс-служба министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

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