В горах Сочи пройдет LiveFest Summer

Фестиваль пройдет 11 августа на курорте «Роза Хутор».

Главная сцена на высоте 1,6 тыс. м начнет работать в 15:00.

Программу откроет ведущий фестиваля Александр Анатольевич. В 15:30 на сцену выйдет группа «Обе Две», следом за ней выступит певица Монеточка.

В 17:00 новый альбом Dreamers представит группа Pompeya. В 18:00 на сцену поднимутся участники инди-группы России Therr Maitz. В 19:30 начнется выступление поэта и музыканта Дельфина, он представит свой альбом «442».

В 21:00 начнется выступление Земфиры. Выступление на LiveFest Summer станет завершающим в череде ее летних концертов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» организаторы фестиваля.

В программе LiveFest Summer также запланированы выступления артистов на бесплатной фестивальной площадке POLDNIK, которая разместится на Ратушной площади курорта «Роза Хутор». Там сыграют инди-поп-певица и модельер Chloe, исполнитель рагамаффина Звонкий, певица Гречка, SIROTKIN, DJ Groove. Танцевальный блок продолжит DJ Hustler.

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