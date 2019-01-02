Live Fest 2019 пройдет на курорте «Роза Хутор» 4, 5, 6 и 7 января.

Сольный концерт Полины Гагариной состоится 4 января, на следующий день для гостей фестиваля сыграет группировка «Ленинград».

Юлианна Караулова, Burito, Елка, Анна Плетнева и другие популярные исполнители выступят 6 январ, а 7 января на главной сцене выступят самые актуальные представителям рэпа, хип-хопа и других городских стилей.

В программе Urban Style примут участие Maruv, Лена Темникова, Матранг, Мари Краймбрери, Рем Дигга, Cygo, Леша Свик, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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