В горах Сочи пройдет «Сахарный марафон»

Ежегодные соревнования среди профессионалов и любителей состоятся 8 сентября на курорте «Газпром».

Спортсмены совершат забег на вершину Псеашхо Сахарный. Планируется, что в соревнованиях примут участие более 150 бегунов.

Старт самой длинной дистанции «Марафон» находится на отметке 550 м, протяженность маршрута — 42 км, перепад высот 2600 м, полный подъем 3100 м. Данная дисциплина идет в зачет 4-го этапа Кубка России по альпинизму.

Старт дистанции для любителей «Классика» будет дан на отметке 1650 м. Ее протяженность до финиша — 24 км, перепад высот 1600 м. Дистанция пойдет в зачет чемпионата Краснодарского края.

Участники дистанции «Туризм» стартуют на отметке 2100 метров, на Бзерпинском карнизе. Им предстоит преодолеть 16 км при перепаде высот 1100 м. Упрощенная дистанция «Лайт» в стартовой части совпадает с «Классикой», далее идет через платообразную вершину Табунная на вершину пик Бзерпи. Общая протяженность маршрута — 11 км.

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие горный опыт. Возраст участников — от 18 лет. Заявки принимаются до 4 сентября, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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