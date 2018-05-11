В горах Сочи пройдут IV Открытые соревнования по скандинавской ходьбе

Турнир проведут в горно-туристическом центре «Газпром» 19 мая.

Ежегодно соревнования проходят на территории лыжно-биатлонного комплекса «Лаура». В этом году дистанция составит 3 км. Маршрут пролегает по олимпийским трассам, расположенным на высоте 1 тыс. 470 м над уровнем моря. Перед стартом вице-президент Русской национальной ассоциации скандинавской ходьбы Вадим Дейнеко проведет мастер-класс для всех участников.

Принять участие в состязаниях могут все желающие старше 18 лет. Необходимо до 19 мая отправить заявку на event@svod-int.ru, указав ФИО, возраст, наличие инвентаря, список группы поддержки, контактный номер телефона. Можно зарегистрироваться в день соревнований — специальная стойка будет работать с 9:00 до 10:30 на нижней станции канатных дорог.

Участники, у которых нет спортивного инвентаря для скандинавской ходьбы, смогут взять его в прокат на льготных условиях. На территории лыжно-биатлонного комплекса «Лаура» будут работать аниматоры для детей.

Главные призы соревнований — сертификаты на проживание в высокогорной четырехзвездочной гостинице, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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