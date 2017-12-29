В горах Сочи прошло заседание штаба по контролю за безопасностью туристов

Совещание 29 декабря провел первый заместитель губернатора Андрей Алексеенко.

Вице-губернатор высоко оценил готовность сочинских курортов горного кластера.

«Все службы находятся в состоянии полной готовности. Я вижу высокую степень координации и взаимодействия всех структур. Это — профессионалы своего дела, которые проводят в таком режиме уже не первые новогодние каникулы. Все работают в штатном режиме, четко и слаженно», — подчеркнул Алексеенко.

В рамках реализации плана мероприятий по подготовке и проведению зимнего горнолыжного сезона провели работу по организации бесперебойного функционирования отраслей городского хозяйства.

По словам первого вице-губернатора, штаб будет работать в ежедневном режиме до окончания новогодних каникул.

«Могу сказать, что мы подготовлены к большому количеству гостей – а их мы ожидаем от 350 тыс. до 400 тыс. Главная наша задача — обеспечить всем жителям и гостям Кубани комфорт, праздник и безопасность», — цитирует Алексеенко пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», рабочая группа создана по распоряжению губернатора Вениамина Кондратьева. В состав штаба вошли представители краевых профильных министерств и ведомств и администрации Сочи.

Горнолыжные курорты Сочи в зимний период примут 360 тыс. туристов.

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