В горах Сочи проведут этап Кубка России по скайраннингу

Соревнования пройдут 2 сентября в дисциплине «вертикальный километр».
Участники седьмого этапа Кубка России по скайранингу должны преодолеть дистанцию 5 км с перепадом высоты 1 км. Старт забега расположен на высоте 1 тыс. 350 м, а финиш — на отметке 2 тыс. 320 м над уровнем моря.
Соревнования проведут в категориях «спорт», «лайт», «ветераны», «семья».
Организаторами выступили Федерация альпинизма России и Федерация альпинизма Краснодарского края вместе со спортивным клубом Сочи, сообщает пресс-служба горнолыжного курорта «Роза Хутор».
Скайраннинг — это способ передвижения в горной местности. Трассы скайраннинга не должны превышать второй категории сложности по альпинистской классификации и иметь уклон не более 40 градусов.
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