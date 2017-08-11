В горах Сочи проведут этап Кубка России по скайраннингу

Соревнования пройдут 2 сентября в дисциплине «вертикальный километр».

Участники седьмого этапа Кубка России по скайранингу должны преодолеть дистанцию 5 км с перепадом высоты 1 км. Старт забега расположен на высоте 1 тыс. 350 м, а финиш — на отметке 2 тыс. 320 м над уровнем моря.

Соревнования проведут в категориях «спорт», «лайт», «ветераны», «семья».

Организаторами выступили Федерация альпинизма России и Федерация альпинизма Краснодарского края вместе со спортивным клубом Сочи, сообщает пресс-служба горнолыжного курорта «Роза Хутор».

Скайраннинг — это способ передвижения в горной местности. Трассы скайраннинга не должны превышать второй категории сложности по альпинистской классификации и иметь уклон не более 40 градусов.

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