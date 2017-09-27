В горах Сочи проведут фестиваль горного каштана

Праздник пройдет в поселке Красная Поляна 28 и 29 октября.

Гостям представят блюда, приготовленные из каштана. Это суп, вегетарианские бургеры, жареные каштаны, плоды в меде, чай. На фестивале можно будет не только продегустировать блюда, но и поучаствовать в их приготовлении. Например, пожарить плоды каштана на мангале.

В программе — викторина для взрослых и детей.

Фестиваль пройдет рядом с дегустационным комплексом «Красная Поляна». Начало в 12:30, сообщает пресс-служба горнолыжного курорта «Роза Хутор».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», участников фестиваля «Лагонаки-2017» научат готовить блюда из папоротника и каштанов.

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