В горах Сочи состоится массовый спуск на велосипедах «Мегалавина»

Мероприятие пройдет на курорте «Горки Город» 13 мая. Оно приурочено к закрытию горнолыжного сезона.

Участники стартуют с отметки, расположенной на высоте 2,2 тыс. м. Им предстоит спуститься по горнолыжной трассе в зону «Цирк-2», затем проехать по заснеженным участкам Восточного сектора курорта и финишировать на высоте 960 м.

Для поклонников велоспорта 12 и 13 мая также пройдет Первый этап Кубка Школы Маунтинбайка MtbSochi. Маршрут будет пролегать по черной и синей трассам «Горки Байк Парка», его протяженность составит более 2 км.

Для не катающихся гостей организуют экскурсию в горы на высоту 2,2 тыс. м, посещение Восточного сектора курорта и водопада «Поликаря» на высоте 1,6 тыс. м. Для посетителей также будут доступны эко-тропа «Реликтовый лес» и веревочный парк приключений на высоте 1 тыс. 460 м, сообщает пресс-служба курорта «Горки Город».

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