В горах Сочи спасатели помогли упавшему с мотоцикла мужчине

Вызов поступил в спасательную службу 13 сентября в 16:10.

Оперативным дежурным ЮРПСО позвонил мужчина и сообщил, что его друг упал с мотоцикла в районе горы Пикет. В результате падения он получил травму ключицы и не мог самостоятельно передвигаться.

Спасатели нашли пострадавшего мотоциклиста. Им оказался 31-летний житель Кемеровской области.

Мужчине оказали доврачебную помощь — на вывихнутую ключицу наложили шину. Пострадавшего вывели из леса к машине скорой и передали врачам, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС.

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