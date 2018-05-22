В горах Сочи стартовал ресторанный фестиваль Gastreet

Открытие состоялось 22 мая на курорте «Горки Город». Фестиваль посетят около 6,5 тыс. человек со всей России и СНГ.

Рестораторы, шеф-повара, директора, поставщики и все, кто связан с ресторанной культурой, будут общаться и делиться опытом. Для них предусмотрена масштабная образовательная программа.

«Хочется пожелать участникам не упускать такую возможность и перенимать опыт от мировых шеф-поваров, делиться своими знаниями с участниками форума, воспитывать настоящую ресторанную культуру друг в друге и искренне любить свое дело», — отметила заместитель главы города Ирина Романец.

Завершится фестиваль 25 мая, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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