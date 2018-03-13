В горах Сочи установят гнездовья для птиц и скворечники

13 марта в 10:49
Их установят к 1 апреля — Международному дню птиц.
На горнолыжном курорте «Роза Хутор» сделают гнездовья для птиц и скворечники.
«Первая неделя апреля в экологическом мире не зря принадлежит птицам. В это время они создают гнезда и заводят потомство. Поэтому каждую весну курорт «Роза Хутор» в сотрудничестве с Сочинским национальным парком проводит ряд мероприятий для облегчения жизненных условий и улучшения среды обитания птиц. Установка скворечников и искусственных гнездовий дает возможность вывести потомство и служит увеличению численности птиц в горах Сочи», — рассказала руководитель экологической службы курорта «Роза Хутор» Наталья Семенова.
В горах Сочи живут синицы, поползни, зяблики, дрозды. Кроме искусственных гнездовий для птиц на курорте создали специальные домики с кормом, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
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