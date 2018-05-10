В горах Сочи заблудилась женщина с дочерью

Сообщение об этом поступило спасателям 9 мая в 18:40.

В районе Агурского ущелья при спуске с горы Ахун 50-летняя женщина и ее 18-летняя дочь сбились с тропы. Об этом они сообщили в Южный поисково-спасательный отряд.

Спасатели Хостинского подразделения обнаружили туристок в районе Ахунской пещеры и вывели их в безопасное место.

Медицинская помощь жительницам Краснодара не потребовалась, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи двое туристов упали со склона, один из них погиб.

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