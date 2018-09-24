В горах Сочи заболевшего туриста спасатели эвакуировали на вертолете

Мужчина находился 23 сентября на тропе в районе озера Кардывач, недалеко от Красной Поляны.

Сообщение о том, что 42-летнему туристу стало плохо, поступило от дежурного погранзаставы поселка Эстосадок в 13:35. Сочинец не мог самостоятельно продолжить путь. Турист не чувствовал обе руки от плеча до кисти, также у него было сильное головокружение, слабость и тошнота, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели на носилках вынесли заболевшего из леса к вертолету Ми-8 и оказали ему доврачебную помощь. По прибытию на базу отряда пострадавшего сразу же передали бригаде скорой помощи.

Группа, в составе которой был пострадавший сочинец, на учете в территориальных органах МЧС не состояла.

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