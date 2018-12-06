В гордуме Краснодара рассмотрят вопрос об упразднении должности первого зампредседателя

Вопрос рассмотрят на заседании городской думы Краснодара 13 декабря.

Сейчас пост первого заместителя председателя гордумы занимает Виктор Тимофеев. В том случае, если должность упразднят, Тимофеев сохранит за собой должность председателя комитета по собственности, приватизации, землеустройству, градостроительной и архитектурной деятельности городской думы Краснодара и депутатский мандат, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в гордуме.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее СМИ сообщали, что первый вице-спикер гордумы Краснодара Тимофеев досрочно сложит полномочия.

Тимофеев был избран депутатом городской думы Краснодара IV созыва от партии «Единая Россия» в 2005 году. Переизбирался в 2010 и 2015 годах.

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