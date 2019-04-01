В Горячем Ключе обнаружили тело рыбака из Адыгеи

Погибшего мужчину нашли в реке Псекупс 31 марта.

В правоохранительные органы обратились местные жители с сообщением о том, что в районе улицы Объездной в реке находится тело мужчины. Погибшим является 57-летний житель Адыгеи, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, мужчина рыбачил на реке Псекупс, поскользнулся и упал в воду.

«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Назначено проведение судмедэкспертизы», — сообщили интернет порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.