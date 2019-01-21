В Горячем Ключе патриотов Кубани наградили призами имени маршала Жукова

За них боролись образовательные учреждения, поисковые организации, клубы по месту жительства, библиотеки и музеи края.

«Музеи — это храмы истории. Мы считаем своей обязанностью донести историческую правду до будущего поколения. До поколения молодежи», — сказала директор историко-краеведческого музея Геленджика Оксана Балахонова.

По итогам конкурса лучшими в различных номинациях стали школы № 89 в краевом центре и № 20 в станице Брюховецкой, а также Краснодарский технический колледж и Центр внешкольной работы станицы Тихорецкой. В течение прошлого года они проводили круглые столы, различные выставки, школьники создавали проекты о защитниках Родины, встречались с ветеранскими организациями.

Такой конкурс на Кубани проходит более 20 лет.