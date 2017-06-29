style=»width: 100%;»> В Горячем Ключе стартовал месячник по борьбе с амброзией

В Горячем Ключе усилили сезонную борьбу с амброзией. В городе стартовал месячник по уничтожению сорняков. Будут проведены рейды по выявлению и уничтожению очагов амброзии. Владельцам и арендаторам земель разосланы информационные письма с призывом провести мероприятия по борьбе с сорняком. За игнорирование мероприятий месячника собственникам территорий будет грозить штраф.

Месячник по уничтожению амброзии продлится до 23 июля, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Горячего Ключа.

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