В Горячем Ключе увеличилась популяция белок

Это связано с миграцией животных. В поисках пищи белки могут мигрировать за 300 км.

Животные воруют еду из птичьих кормушек и выискивают почки на деревьях. В поисках пропитания белки проводит большую часть своей жизни, говорят биологи. Сейчас животным есть чем поживиться на приусадебных участках и в лесах Горячего Ключа.

«Скорее всего, зверьков привлекает не только мягкий климат, но и наличие кормовой базы. В наших лесах желудя больше всего, семена различных древесных пород. Мы считаем, что им комфортно здесь», — сказал инженер по охране и защите леса Горячеключевского лесничества Сергей Ткачев.

Белки еще не успели сменить зимнюю серую шубку. У них брачный период, поэтому часто можно увидеть парные забеги животных по верхушкам деревьев.