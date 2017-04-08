В городах и районах края начался Всекубанский субботник

Жители Краснодарского края 8 апреля вышли на Всекубанский субботник.

В Новороссийске в нем традиционно принимают участие трудовые коллективы, общественные организации, депутаты, школьники и молодежь. Так, жители Приморского внутригородского района побелят деревья и бордюры, проведут санитарную очистку зеленых зон 13-го микрорайона. Жители Южного района приведут в порядок территории озер, Пионерской рощи, Суджукской косы и лагуны, сообщается на сайте администрации города.

В мэрии Анапы заявили, что даже прогнозируемый на выходные дождь не сорвет планы участников Всекубанского субботника. Ожидается, что в нем примут участие более 10 тыс. неравнодушных жителей города-курорта.

Агитировали горожан в Анапе председатели ТОСов, для этого они совершали ежедневные обходы по дворам. В Благовещенской в почтовые ящики разносили адресные приглашения, а в Гай-Кодзоре в помощь ТОСовцам громкоговорители на улицах всю неделю оповещали жителей о предстоящем субботнике, сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Благоустройством сегодня заняты и туапсинцы. В каждом поселении определен свой фронт работ. Перед участниками масштабного субботника стоит задача очистить от мусора, грязи и сорняков въезды в населенные пункты, дворы многоэтажных домов, придомовую территорию, улицы, скверы, парки, дороги, склоны, ручьи. Наметили также высадить новые деревья, кустарники, цветы, отремонтировать оснащение детских площадок, покрасить заборы, придорожные ограждения, благоустроить территорию у мемориальных знаков, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Источник